«Парту героя» открыли в Ярополецкой школе в Волоколамске

Генерал-майор авиации Николаев участвовал сначала в Великой Отечественной войне, а затем в советско-японской. В последней летчики полка под его командованием совершили более сотни боевых вылетов, в результате которых уничтожили три склада с боеприпасами и 11 железнодорожных эшелонов, потопили семь транспортов и сторожевой корабль противника.

В 1945 году Алексею Николаеву присвоено звание Героя Советского Союза. Он также награжден медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина.

«Память о нем и всех, кто погиб в боях за нашу Родину, навсегда останется в сердцах поколений», — отметила на церемония открытия «Парты героя» глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Пять Героев Советского Союза из 14, которых дала стране Волоколамская земля, учились в Ярополецкой средней школе, как и летчик Николаев.

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