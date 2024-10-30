Парту героя открыли в инженерной школе в Дмитрове

В рамках проекта «80 добрых дел для Победы» в инженерной школе в Дмитрове открыли парту героя. Право сидеть за ней получат лучшие ученики заведения.

На парте героя разместили фотографию ветерана Великой Отечественной войны Марии Барсученко и историю ее подвига. Девушке было 20 лет, когда она работала стрелочницей на железной дороге. Мария вручную перевела рельсы, чтобы проехал бронепоезд. Состав шел на помощь бойцам. В результате солдаты русской армии уничтожили восемь вражеских танков. Это полностью поменяло расстановку сил в битве под Москвой.

«Восемьдесят добрых дел — это такая квинтэссенция, это история соединения „Добрых дел“, которые у нас есть проекте в Подмосковье и того, что мы делаем сейчас для наших бойцов, для их семей, которые защищают нашу Родину», — отметила начальник управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова.