Парту героя открыли в инженерной школе в Дмитрове
В рамках проекта «80 добрых дел для Победы» в инженерной школе в Дмитрове открыли парту героя. Право сидеть за ней получат лучшие ученики заведения.
На парте героя разместили фотографию ветерана Великой Отечественной войны Марии Барсученко и историю ее подвига. Девушке было 20 лет, когда она работала стрелочницей на железной дороге. Мария вручную перевела рельсы, чтобы проехал бронепоезд. Состав шел на помощь бойцам. В результате солдаты русской армии уничтожили восемь вражеских танков. Это полностью поменяло расстановку сил в битве под Москвой.
«Восемьдесят добрых дел — это такая квинтэссенция, это история соединения „Добрых дел“, которые у нас есть проекте в Подмосковье и того, что мы делаем сейчас для наших бойцов, для их семей, которые защищают нашу Родину», — отметила начальник управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова.
Лучшие ученики школы получат право сидеть за партой героя. Первыми этой чести удостоились Татьяна Кулакова и Мария Мартынюк. Семиклассницы учатся на отлично, активно участвуют в жизни школы и имеют успехи в спорте.
«Я первая за сижу за партой героя, сидеть за ней — это очень почетно», — сказала ученица инженерной школы Мария Мартынюк.
Орденом Красной Звезды наградили Марию Барсученкоа за подвиг с бронепоездом. Сейчас ей 103 года. О ее боевом пути можно узнать, прочитав текст на парте или отсканировав QR-код и перейдя в интернет-энциклопедию.
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