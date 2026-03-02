Парту Героя открыли в гимназии Серпухова

«Жизненный путь Владимира Пьяникова — это яркий пример самоотверженности и служения ближнему. После окончания гимназии он освоил мирную, но крайне важную профессию слесаря-инструментальщика. Его отзывчивость и глубокая вера проявлялись еще в мирное время: в 2015 году Владимир активно участвовал в восстановлении храма Николая Чудотворца в поселке Большевик, вкладывая свои силы и душу в возрождение святыни», — сообщили в образовательном учреждении.

С апреля 2024 года он активно включился в волонтерскую деятельность, лично доставляя гуманитарную помощь на передовую. В августе того же года добровольно отправился защищать Родину, взяв позывной «СЭМ». Сослуживцы Владимира помнят его как человека редкой души: отзывчивого, бесстрашного воина и надежного товарища. Он не раз, рискуя собственной жизнью, выносил раненых с поля боя. Его жизнь трагически оборвалась 7 марта 2025 года. За проявленное мужество и героизм он был посмертно награжден Орденом Мужества.