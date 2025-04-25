Парту героя имени Юрия Гагарина открыли в Павловском Посаде

Уже 20-ю парту героя открыли в Павловском Посаде. На этот раз ее посвятили советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину. Участие в торжественном открытии принял Герой Российской Федерации космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.
Мероприятие прошло в школе № 10. В нем также поучаствовали глава Звездного городка Евгений Баришевский, сын выдающегося космонавта Валерия Быковского Сергей Быковский и представители научного сообщества в космической отрасли.
Почетные гости оставили автографы на стене школьного музея, посвященного Валерию Быковскому. Также школьники смогли лично пообщаться с космонавтом-испытателем, задать ему вопросы и сделать памятные фото.
Отметим, что это уже 20-я по счету парта героя в Павловском Посаде. Их открывают в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Инициатива направлена в том числе на сохранение исторической памяти.
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