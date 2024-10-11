Партнерство Подмосковья и Таджикистана обсудили на межпарламентском форуме в Душанбе

Доля Подмосковья в товарообороте России и Таджикистана составила 6% с начала прошлого года. На эту страну приходится 46% экспорта пищевых предприятий региона.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, продукция региона пользуется большой популярностью у жителей Таджикистана. Туда также поставляют косметику, бытовую химию и многое другое. Партнерство со страной обсудили на межпарламентском форуме «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» в Душанбе.

«Общий объем достигает 15% от всех поставок России в Таджикистан. Также стоит выделить экспорт фармацевтической продукции — объем поставок подмосковных производителей занимает 17% от общероссийских поставок. Мы также ждем предпринимателей из Таджикистана и готовы помочь им начать бизнес в Московской области», — сказала Зиновьева.

Она добавила, что участникам встречи рассказали о мерах поддержки иностранных инвесторов и возможностях для развития бизнеса в Подмосковье. Так, в регионе работают пять особых экономических зон и 70 индустриальных парков. Еще пять таких объектов откроют в ближайшее время. Там создадут инженерную инфраструктуру, места для проживания, промышленные здания и колледжи.

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