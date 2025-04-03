Партнерские роды впервые организуют бесплатно в Одинцовской больнице

Присутствие близкого человека при родах для женщины очень важно. Мужья жительниц городского округа смогут сделать это бесплатно в Одинцовском роддоме.

Для присутствия на родах партнер сначала должен сделать флюорографию. Обследования можно пройти в отделении профилактики по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 5а, в будни с 8:00 до 20:00.

Также будущие родители смогут узнать о специалистах медицинского учреждения, необходимых документах и вещах, которые надо взять с собой в роддом, днях открытых дверей. Полезной станет информация о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и возможность консультации с медиками.

Решение о партнерских родах должно быть совместным — одинаково важны желания и мужа, и жены. Но даже если у кого-то из партнеров есть сомнения, то можно за несколько месяцев подготовиться и изменить планы.