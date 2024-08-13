Партнерские роды стали более доступными в МОНИИАГ
Для многих жителей Подмосковья присутствие отца на родах стало обычным делом, однако в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии это было скорее исключением. Учреждение располагается в историческом здании в столице.
Главный врач Артур Шахназарян пояснил, что большинство женщин, рожающих в МОНИИАГ, имеют серьезные медицинские диагнозы и нуждаются в постоянной медицинской помощи. Ранее наличие таких обстоятельств считалось обоснованием для ограничения допусков родственников на роды, особенно учитывая условия работы в старинном здании, которые не способствовали удобному пребыванию близких.
«Тем не менее, с учетом пожеланий наших пациенток, мы решили пересмотреть это правило, ведь этим женщинам как никому другому может понадобиться поддержка близкого человека в ответственный момент появления на свет нового члена семьи», — добавил Шахназарян.
Партнерские роды теперь доступны на бесплатной основе по полису обязательного медицинского страхования. Специалист сообщил, что если лечащий врач не видит противопоказаний, будущая мама может пригласить на роды кого-то из близких: мужа, маму или сестру.
Кроме того, в МОНИИАГ запланировано открытие специализированных палат для индивидуального пребывания будущих матерей осенью 2024 года.
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