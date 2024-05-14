Партию конфет в книгах выпустили в Коломне к 125-летию библиотеки | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 13:04 Партию конфет в книгах выпустили в Коломне к 125-летию библиотеки

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Коломенская библиотека имени Лажечникова совместно с музеем «Кондитерская кухмейстера П. П. Шведова» выпустили лимитированную партию сладостей к 125-летию первой городской читальни. Сладкий сувенир упакован в коробку в виде книги.

В Министерстве культуры и туризма рассказали, что конфеты приготовлены по старинным рецептам, а на коробке изображен главный персонаж библиотеки — Ваня Лажечников. Ранее с ним уже выпустили комикс.

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Первая общественная библиотека Коломны открылась в 1899 году. Книжный фонд приобрели на пожертвования, которые собирали по всей России. Библиотека работает и сейчас, сохраняя литературное и историческое наследие города. Читальня находится в усадьбе Мокеева, памятнике архитектуры регионального значения. При ней открыт музей истории библиотеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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