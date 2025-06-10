Партию гумпомощи доставили из Китая детям с ОВЗ в Красногорске

Делегация из Китая побывала в Центре «Созвездие» в Красногорске. Для них организовали экскурсию. Также партнеры из Поднебесной передали подарки детям с ограниченными возможностями здоровья.
В Красногорске побывали представители международного торгово-выставочного комплекса «Гринвуд» и Ассоциации китайских эмигрантов и соотечественников провинции Чжэцзян.
На чаепитии они поговорили об истории создания, возможностях и достижениях «Созвездия». В центре реализуют инновационные формы и методы комплексного психолого-медико-социального сопровождения, обучения и воспитания детей с разными типами дизонтогенеза и детей-инвалидов.
Партнеры из Китая передали гуманитарную помощь воспитанникам Центра. Также для делегации организовали экскурсию. Им показали учебные классы, мастерские, комнаты и кабинеты для реабилитации.
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