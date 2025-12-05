Партию гумпомощи для бойцов СВО собрали в Георгиевском храме в Видном

Сотрудники, священники и прихожане Георгиевского храма, а также волонтеры «Пчелки Z» организовали в Видном сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Коробки с грузом доставят защитникам на Херсонском направлении.

Секретарь Георгиевского храма города Видное Елена Страхова рассказала, что как только появляется запрос от волонтеров, сотрудники и прихожане церкви стараются оперативно помочь.

«Кроме того, регулярно проводим епархиальные благотворительные акции по сбору помощи для солдат и мирного населения приграничных территорий», — добавила Елена Страхова.

За несколько недель в храме собрали свыше 20 коробок с гуманитарным грузом. В его состав вошли: теплая одежда, медицинские и перевязочные средства, предметы первой необходимости и продукты длительного хранения.

Как рассказала руководитель волонтерской организации «Пчелки Z» Ольга Кудинова, прихожане передали и денежные средства.

«Используем их для оперативных закупок наиболее востребованных позиций — медикаментов, теплозащитного снаряжения и расходных материалов. От всей души благодарю всех тех, кто всегда рядом, когда требуется поддержка и участие», — сказала Ольга Кудинова.