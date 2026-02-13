Партию гуманитарной помощи жителям Белгорода собрали жители Чехова
13 февраля сотрудники военного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Чеховскому гарнизону совместно с юнармейцами отряда «Панфиловцы» школы № 3 Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» организовали отправку гуманитарного груза. Среди переданного ими — продукты питания с длительными сроками хранения.
Гуманитарную помощь передали нашим защитникам активисты благотворительного волонтерского центра «ZаЖизнь» для последующей передачи жителям Белгородской области.
«В сегодняшних условиях как никогда важна взаимная помощь, сплоченность и поддержка жителей Белгородчины. Русские люди всегда отличались чутким, отзывчивым характером, неравнодушным к чужой беде. В такой сложной жизненной ситуации очень важно не оставаться в стороне. Необходимо помогать тем, кто нуждается в нашей помощи», — прокомментировали сотрудники следственного отдела.