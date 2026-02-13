Партию гуманитарной помощи жителям Белгорода собрали жители Чехова

Гуманитарную помощь передали нашим защитникам активисты благотворительного волонтерского центра «ZаЖизнь» для последующей передачи жителям Белгородской области.

«В сегодняшних условиях как никогда важна взаимная помощь, сплоченность и поддержка жителей Белгородчины. Русские люди всегда отличались чутким, отзывчивым характером, неравнодушным к чужой беде. В такой сложной жизненной ситуации очень важно не оставаться в стороне. Необходимо помогать тем, кто нуждается в нашей помощи», — прокомментировали сотрудники следственного отдела.