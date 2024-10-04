Партию гуманитарной помощи передали из Серпухова в зону СВО

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей посетил во время отпуска участник специальной военной операции Кирилл. Ему передали гуманитарную помощь, которую он доставит на передовую.

Кирилл пришел в центр поддержки участников СВО вместе с тремя дочерьми: семилетней Ариной, пятилетней Машей и Яной, которой исполнилось два года. Супруги — коренные серпуховичи, однако два года назад им пришлось переехать в Калугу. Но они часто приезжают в родной город, чтобы навестить родных.

Кирилл ушел на фронт добровольцем. Сейчас он находится в отпуске, но вскоре снова вернется на передовую.

Депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, руководитель Центра поддержки Лилия Халачева и представители местного отделения партии «Единая Россия» передали Кириллу гуманитарную помощь, а дочерям — сладости.

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