Партию гуманитарной помощи передали из Павловского Посада в зону СВО

Волонтеры готовятся к отправке очередной партии гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Помощь доставят в подразделения, где служат бойцы, призванные от муниципалитета.

В сборе и отправке гуманитарного груза помогают волонтеры конвоя, «Молодой гвардии» и кадетского класса школы № 14 в Электрогорске.

Помощь доставят в более чем 80 подразделений, где служат бойцы от Павлово-Посадского округа. Они выполняют боевые задачи в Брянской, Курской, Белгородской, Харьковской, Херсонской областях, а также ЛНР, ДНР и Запорожье. Все грузы сформированы на основе запросов военнослужащих.

Поездку организовал штаб по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданный по инициативе главы округа Дениса Семенова. Организация располагается в местном отделении партии «Единая Россия» и Совете депутатов. Прием запросов продолжается по телефону: 8 (916) 712-05-45.