Партию гуманитарной помощи отправят из Серпухова в Курск и зону СВО

Сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи совместно с местным отделением партии «Единая Россия» принесли партию гуманитарной помощи в центр «Патриот». В коробках — продукты питания и предметы первой необходимости. Фуру «Доброго дела» отправят в распределительный центр в Балашихе, а затем — в пункты назначения.

Отметим, жители Серпухова могут принести гуманитарную помощь для военнослужащих в стационарные пункты приема. Они расположены в доме № 5 на улице Джона Рида, в общественной приемной «Единой России» в доме № 61/10 на Советской улице, в Единый центр поддержки военнослужащих и их семей по тому же адресу и во Дворец культуры «Россия» в доме № 90 на Советской улице.

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