Партию гуманитарной помощи отправили из Павловского Посада в зону СВО

Волонтеры в Павловском Посаде вновь отправились с поддержкой к бойцам в зону проведения специальной военной операции. Гуманитарный конвой доставит груз в Брянскую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Курскую и Белгородскую области, а также в ДНР и ЛНР.

Бойцам передадут два автомобиля, два питбайка, квадроцикл и автомобильный прицеп. Также в составе гуманитарной помощи — три квадрокоптера DJI MAVIK 3 Pro, MAVIK 3T и DJI MAVIK 3T Therminal, 50 FPV дронов, две станции для FPV и пять лабораторий к ним, два детектора дронов, восемь систем спутникового интернета STARLINK, семь генераторов, прибор ночного видения, автомобильные запчасти, обмундирование, продукты питания, медикаменты и расходные материалы.

Один из участников гуманитарной миссии Андрей Семенкин проведет свой день рождения в составе соратников и единомышленников, которые отправляются на помощь бойцам.

«Спасибо всем, кто помогает в формировании и доставке гуманитарной помощи! Вы — настоящие герои нашего тыла! Желаю вам легкой дороги и скорейшего возвращения домой!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.