Партию гуманитарной помощи отправили из Балашихи в зону СВО

24 партия гуманитарной помощи отправили из Балашихи в зону специальной военной операции. Она собрана совместными усилиями Фонда «Защита» и организации «Офицеры России». Неравнодушные жители своими руками изготавливали вещи первой необходимости для бойцов, участвующих в спецоперации.

Маскировочные сети, носки, окопные свечи, нашлемники и не только. Фонд «Защита» совместно с участниками «Активного долголетия» и волонтерами активно принимают участие в производстве гуманитарной помощи, изготавливая все своими руками. Посылку собирают по просьбе бойцов и воинских подразделений.

«Мы сегодня формируем очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Она предназначена для тех ребят, которые ведут боевые действия. Отмечу, что все больше людей в Подмосковье включаются в сбор помощи, вовлечены дети, приходят целые коллективы. Все вносят вклад в нашу победу», — сказал депутат Московской областной Думы Николай Черкасов.

Каждый желающий может присоединиться к сбору гуманитарной помощи. На данный момент работают три постоянных пункта сбора. Они расположены на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный, в Общественной палате Балашихи по адресу проспект Ленина 7/1, а также в местных отделениях партии «Единая Россия» на улице Парковой, 7.

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