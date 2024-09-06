Партию гуманитарного груза отправят в Курскую область из Красногорска

В Красногорске продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей приграничных территорий. Очередная партия отправится в Курскую область на следующей неделе.

Жители Красногорска передали предметы первой необходимости, продукты питания и средства личной гигиены.

«Собрали очередную партию груза. Продолжаем оказывать посильную помощь нашим согражданам. На следующей неделе отправим все в Курскую область», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии«Единая Россия» Богдан Андриянов.

Руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов и муниципальный депутат Антон Смирнов приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи.

Пункты приема работают в отделе развития здравоохранения на Школьной улице со вторника по субботу с 10:00 до 19:00, в доме № 7 на Видной улице по такому же графику и в отделе социального развития администрации Красногорска по будням с 9:00 до 18:00.

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