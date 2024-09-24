Партию гуманитарного груза отправили из Павловского Посада в ДНР

Очередную партию гуманитарного груза отправили из Павловского Посада в Донецкую Народную Республику 20 сентября. В командировку отправился отец военнослужащего, который попал под частичную мобилизацию в 2022 году.

Дмитрия мобилизовали 21 сентября 2022 года. Его направили в Донецкую область, и там он оказался единственным военнослужащим из Павловского Посада. Однако мужчина сумел сплотиться с бойцами из разных городов и до сих пор находится в зоне СВО. Он приезжал в город в отпуск, в увольнение из-за ранения, а потом снова отправлялся на фронт.

Недавно он встретился с отцом, который сопроводил конвой с гуманитарным грузом.

«Отец бойца — Михаил — не только словом, но и делом помог сыну и нашим военнослужащим: посодействовал в доставке гуманитарной и адресной помощи. За что отдельное ему спасибо!» — отметил председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.

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