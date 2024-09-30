Партию гуманитарного груза отправили из Балашихи в зону СВО

Партию гуманитарного груза из 25 маскировочных сетей отправили из Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе 30 сентября. Сбор состоялся в рамках губернаторского проекта «Доброе дело».

Руководитель центра, волонтеры и участники мотоклуба «Ночные волки» помогали в отправке гуманитарной помощи.

«Сегодня у нас — очередная отправка гуманитарной помощи из Регионального ресурсного центра „Волонтеры Подмосковья“ в рамках благотворительной акции губернатора Андрея Воробьева „Доброе дело“. В состав гуманитарной помощи вошли 30 матрасов, комплекты постельного белья, медикаменты, средства личной гигиены, 25 маскировочных сетей, которые сплели наши „Сетевые пчелки“ и письма наших детей», — сказала Елена Жарова.

Отметим, с начала специальной военной операции в Балашихе изготовили более 1800 маскировочных сетей и отправили свыше 500 тонн гуманитарной помощи.

Жители округа могут принести помощь в три постоянных пункта. Первый расположился в Общественной палате в доме № 7/1 на проспекте Ленина, телефон: 8 (925) 591-40-33. Второй — в местном отделении партии «Единая Россия» в доме № 7 на Парковой улице и третий — в доме № 11 на Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный.

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