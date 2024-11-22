Партийцы проверили качество школьного питания в Лосино-Петровском

Член отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский Елена Никифорова провела мониторинг качества питания в столовой Биокомбинатовской средней общеобразовательной школы. Проверку организовали в рамках партийного проекта «Новая Школа».

Блюда в школе отличаются высоким качеством, их подают горячими, а большие порции обеспечивают полноценное питание учащихся.

Работники столовой поддерживают чистоту в помещении, соблюдают нормы и требования гигиены. Для удобства школьников в ней есть все необходимые для приема пищи приборы.

«Качество питания в школе отличается своим уровнем и качеством, и сотрудники столовой уверены в том, что родителям не придется беспокоиться о качестве питания в школах округа, так как все находится на высоком уровне», — отметила Елена Никифорова.

По словам куратора Валентины Тропанец, партийный проект «Новая школа» помогает совершенствовать условия обучения и воспитания детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».