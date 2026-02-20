Партийцы посетили завод по производству кровельных материалов в Воскресенске

Представители «Единой России» встретились с генеральным директором ООО «Завод Технофлекс» Шатмуратом Гимрановым. Предприятие работает на территории бывшего завода фосфатных минеральных удобрений с 2003 года.

Воскресенский филиал «Технофлекса» — предприятие полного цикла, где производят не только конечные продукты, но и все необходимые компоненты. Специализация завода — битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции, включая традиционную рулонную продукцию, современные самоклеящиеся материалы и мастики.

Особое внимание на предприятии уделяют вторичной переработке. Ежегодно здесь перерабатывают около 1,5 тысячи тонн отработанных шин, превращая их в резиновую крошку для дальнейшего использования.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов отметил ответственный подход предприятия к экологии и созданию рабочих мест. Стороны обсудили реализацию народной программы партии в промышленности, перспективы развития завода и его участие в общественной жизни округа.

За последние пять лет промышленность Подмосковья достигла серьезных результатов благодаря совместной работе партии и правительства: предприятия получают льготы, компенсации и поддержку по специализированным программам. Отдельное направление — подготовка кадров: в регионе трудоустраиваются 85% выпускников, что превышает общероссийский показатель.