Партийцы передали канцтовары детям из центра семьи в Лосино-Петровском

Представители местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии единой России» помогли Семейному центру помощи семье и детям «Богородский» в рамках акции «Добрые дела». Активисты привезли детям канцелярские товары.

Сотрудники Семейного центра помощи семье и детям «Богородский» обратились с просьбой о поддержке в общественную приемную партии «Единая Россия». Исполнительный секретарь местного отделения Вячеслав Градин вместе с молодогвардейцами привезли канцелярские принадлежности для детей.

По словам директора центра, альбомы для рисования, краски, игрушки и другие товары, которые подарили партийцы, помогут детям развить творческие навыки и таланты.

«Мы осуществили поддержку, направленную на улучшение условий для развития и обучения подрастающего поколения. Местное отделение партии всегда готово взаимодействовать с молодежными организациями на художественное развитие и эстетическое воспитание детей разных возрастов», — сказал Вячеслав Градин.

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