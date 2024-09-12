Акцию для водителей к Всероссийскому дню трезвости провели в Лосино-Петровском

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» местное отделение партии «Единая Россия» провело акцию, направленную на повышение безопасности на дорогах, под названием «Трезвый водитель». Мероприятие организовали в сотрудничестве с активистами «Молодой гвардии единой России» и представителями ГИБДД.

Молодогвардейцы совместно с сотрудниками дорожной инспекции активно распространяли среди водителей информационные памятки. Эти материалы содержали важные напоминания о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

Учитывая жаркую погоду, участники акции проявили заботу о водителях, предложив им не только полезную информацию, но и прохладную воду. Этот жест был не только вниманием к водителям, но и способом поддержать их в условиях осенней жары, напоминая о важности заботы о собственном здоровье и безопасности на дорогах.

«Это событие стало шагом в направлении повышения безопасности на дорогах и привлечения внимания к важным проблемам автотранспорта», – отметил куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Манаенков.

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