Партийцы из Лосино-Петровского стали участниками акции «Коробка храбрости»

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровский Вячеслав Градин и активисты «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в акции «Коробка храбрости». Они передали канцелярские наборы и товары для творчества воспитанникам семейного центра «Доверие».

Партийцы приобрели для ребят из семейного центра в Лосино-Петровском альбомы и наборы для рисования, раскраски, яркие наклейки и марки, краски и кисти для рисования акварелью, а также детские книги. Активисты встретились с руководителем семейного центра, которая с радостью приняла подарки. Директор учреждения поблагодарила гостей за внимание к ребятам.

«Подарки раздадут малышам в ближайшее время, они, без сомнения, станут для них приятным сюрпризом и источником вдохновения для творчества», — отметил Вячеслав Градин.