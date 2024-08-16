Жители Лосино-Петровского отправили около тонны гуманитарного груза в Курск

Жители Лосино-Петровского отправили в прифронтовые районы Курской области партию гуманитарного груза. Члены местного отделения «Единой России» и волонтеры «Молодой Гвардии» распределили по микроавтобусам около тонны предметов первой необходимости.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Вячеслав Градин и «Молодая Гвардия» организовали формирование груза в отправочный пункт. Заместитель главы администрации Лосино-Петровского Вера Алексеева, председатель Совета депутатов Татьяна Голод и ее заместитель Олег Стасов, а также депутат партии Гузаль Данилова поддержали сбор помощи жителям Курской области.

«Мы понимаем, что в это непростое время наш долг — протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Мы едины в стремлении поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации. Вместе мы — сила, способная преодолеть любые трудности. Партия „Единая Россия“ объединяет неравнодушных людей, готовых прийти на помощь в трудную минуту», — прокомментировала Татьяна Голод.

Жители и представители организаций городского округа отправили продукты питания, сухпайки, гигиенические средства и воду.

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