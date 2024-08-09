Сбор гуманитарной помощи для жителей Курска начался в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Жители Лосино-Петровского запустили сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курска. Акцию поддержали депутаты партии «Единая Россия» Елена Нестерова и Олег Чалов.

Волонтеры собрали продукты и вещи первой необходимости для нуждающихся и раненых.

«Важно помнить, что каждый жест доброты и помощи приносит нам не только удовлетворение от того, что мы делаем доброе дело, но и создает атмосферу взаимопонимания и поддержки, которая так необходима в современном мире. Пусть этот пример вдохновляет нас всех на новые поступки и дела», — прокомментировала Нестерова.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Для этого нужно привезти воду, сухие пайки, генераторы, холодильники, стиральные машины на пункт сбора. Он работает в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: Лосино-Петровский, улица Северная, дом № 9. Телефон: +7 967 066-58-80. Дополнительная информация о пунктах сбора и необходимых вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

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