Студентам из Лосино-Петровского рассказали об истории Дня героев Отечества

В Лосино-Петровском рассказали о значении Дня героев Отечества. Мероприятие прошло в Щелковском колледже.

Патриотический час «Героями не рождаются…» для студентов организовали активисты партии «Единая Россия» и общественные деятели. Ребятам рассказали, как появился праздник, и почему важно помнить подвиги героев прошлого.

«Это помогает молодежи понять, как важна историческая память и уважение к предкам», — сказала куратор проекта Ольга Меркулова.

В уроке участвовали представители комитета семей воинов Отечества и центра помощи многодетным семьям, а также представители партии «Единая Россия» из Лосино-Петровского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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