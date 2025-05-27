Партийцы «Единой России» во Фрязине навестили ветерана Александра Тимофеева

В гостях у ветерана Великой Отечественной войны Александра Филипповича Тимофеева побывал член партии «Единая Россия» Владимир Жигулин. Он привез пирожки к чаю и разузнал про здоровье фронтовика.

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Внимание и забота».

«Александр Филиппович с теплотой и радостью встретил меня и рассказал о военном времени, вспоминая мужество и стойкость, с которыми он и его товарищи справлялись с трудностями, а также сообщил о своем самочувствии и снова пригласил в гости. Во время беседы я выяснил, какая помощь требуется ветерану», — отметил Владимир Жигулин.

Проект «Внимание и забота» направлен на поддержку и оказание внимания пенсионерам, инвалидам, ветеранам всех уровней, сиротам, многодетным семьям, малоимущим, семьям участников СВО и семьям детей с ограниченными возможностями здоровья.