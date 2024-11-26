Партийцы «Единой России» в Воскресенске поучаствовали в конференции

Члены партии «Единая Россия» в Воскресенске приняли участие в XXIХ конференции, которая прошла в Доме правительства в Красногорске. Делегацию возглавил глава округа Алексей Малкин.

Участники конференции подвели итоги работы за 2024 год, а также определили приоритеты на будущий.

«Я рад видеть здесь друзей, однопартийцев, единомышленников, общественников, участников СВО, наших Героев. В зале собралось порядка 350 человек, которые очень хорошо знают Подмосковье. Я хочу искренне поблагодарить вас, ваших коллег за вовлеченность в работу, активную позицию. Это очень ценно, потому что в большой системе добиться результата, очевидно, можно только сообща», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На конференции также подвели итоги президентских выборов и выборов в муниципальные Советы депутатов.

«Подмосковье показало высокий результат по поддержке нашего лидера на пост президента и высокую явку. Проголосовали 6,2 млн избирателей — более 77%. Также в этом году в 25 территориях проходили выборы в Советы депутатов. „Единая Россия“ уверенно победила, став абсолютным лидером и получив большинство мандатов в местные Советы депутатов. Из 580 мандатов — 414 за „Единой Россией“», —отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Бынцалов.

В этом году отделение партии «Единая Россия» в Московской области провело более 8,5 тысяч мероприятий, в том числе касающихся строительства и ремонта объектов. Местные депутаты организовали более 7,2 тысяч приемов граждан.

«Народная программа „Единой России“, сформированная в 2021 году, состояла из порядка 780 тысяч наказов жителей. На сегодняшний день на региональном уровне выполнено 86%, а на муниципальном — 100%. Кроме того, исходя из запросов людей, формируется бюджет конкретных территорий. В эту работу вовлечен весь депутатский корпус», — поделилась депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

За депутатами всех уровней закрепили порядка 20 тысяч семей участников специальной военной операции. С начала года на фронт отправлено свыше 13 тонн гуманитарного груза, в том числе спецтехника и оборудование по запросам бойцов.

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