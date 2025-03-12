Партийцы «Единой России» в Лосино-Петровском поучаствовали в донорской акции

Члены партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском в рамках проекта «Здоровое будущее» поучаствовали в донорской акции. Они собрались в одном из медицинских учреждений города, чтобы сдать кровь.

Активисты проявили свою гражданскую позицию и заботу о здоровье окружающих.

«Сдача крови — это не только акт доброй воли, но и жизненно важная помощь для людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. В условиях современных реалий, когда запасы донорской крови могут резко колебаться, такая инициатива приобретает особое значение. Члены партии „Единая Россия“ понимают, что каждый из них может стать источником жизни для кого-то, и поэтому активно участвуют в подобных мероприятиях», — сказала Валентина Тропанец, куратор партийного проекта «Здоровое будущее».

Акция прошла в дружелюбной атмосфере. Многие из партийцев стали донорами впервые и выразили желание продолжать участвовать в подобных мероприятиях.

«Мы считаем, что помощь людям — это наша святая обязанность. Каждая капля крови может спасти жизнь, и мы рады, что можем внести свой вклад в это важное дело», — отметил один из активистов партии.

Партийцы отметили, что инициатива формирует культуру донорства среди молодежи. Они призвали жителей присоединиться к доброму делу.