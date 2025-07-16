Партия «Единая Россия» выдвинула 196 кандидатов на выборы депутатов в Подмосковье

В сентябре жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в советы округов. От партии «Единая Россия» баллотируются 196 кандидатов, сообщили в пресс-службе организации.

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги партийных конференций и отметил, что в списке выдвинутых оказалось много молодежи и участников СВО.

В сентябре на выборах партию представят 75 действующих и 121 новый кандидат. Из них 17 ветеранов СВО и одна женщина — вдова погибшего бойца, а также 34 человека моложе 35 лет.

«Все новички прошли подготовку по программам „ПолитСтарт“ и „ПолитЗавод“. Освоить навыки политической работы им помогают депутаты Госдумы и Мособлдумы», — подчеркнул Брынцалов.

Скоро начнется предвыборная работа: все выдвинутые кандидатуры будут проводить встречи с жителями, знакомиться с проблемами округов и собирать предложения.

В пресс-службе партии напомнили, что голосование проходило в конце мая. Онлайн-формат проведения обеспечил прозрачность и доступность для всех жителей области. В отборе участвовали более 700 человек на 196 мандатов. Для бойцов и ветеранов боевых действий действовала квота — 25% от общего количества голосов.

Сейчас «Единую Россию» в советах городских округов Московской области представляют 973 депутата.