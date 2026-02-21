Партия «Единая Россия» провела встречи героев фронта и тыла в Подмосковье

Благотворительный концерт «Крылья тыла» прошел в Балашихе. Его посетили бойцы СВО, их близкие, а также юнармейцы и активисты молодежных движений. Мероприятие было направлено на поддержку военнослужащих и помощь участникам спецоперации в адаптации к мирной жизни.

Встреча также прошла в Серпухове. Там военнослужащие, которые сейчас находятся в отпуске, смогли пообщаться с представителями местного отделения Союза женщин России, волонтерами и активистами.

«Всегда радостно приходить на такие встречи. Это как глоток свежего воздуха. Каждый раз обретаю новые приятные знакомства. Замечательно, что многие серпуховичи помогают и поддерживают, причем стараются делать это максимально быстро. Наш надежный тыл помогает справляться с боевыми задачами и бытовыми нуждами», — отметил участник СВО Александр.

Бойцы поделились фронтовыми историями, рассказали об особенностях быта на передовой и поблагодарили жителей за гуманитарную помощь.

Для детей провели мастер-класс по созданию бумажных аппликаций.

«Продолжаем поддерживать героев и их семьи добрыми делами. Проводим встречи, поддерживаем связь, чтобы все они чувствовали, что мы — рядом», — подчеркнул секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Алексей Шимко.

В Наро-Фоминске герои обсудили с волонтерами свои потребности и сложности, с которыми они сталкиваются за лентой.

Во Власихе глава Герман Потапчук и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков передали участнику СВО с позывным «Барс» тепловизионные прицелы.

Поддержка участников СВО — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России». С начала 2022 года партия обеспечила принятие 150 законов в этой сфере.