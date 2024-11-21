Локомотив для поезда Деда Мороза изготовили в Коломне

Одним из символов этого путешествия стал паровоз П-36 № 0027, построенный на Коломенском заводе в 1954 году. Этот старинный локомотив, восстановленный в 2012 году, теперь снова в строю и возглавляет необычный состав. В разное время он трудился на крупных железных дорогах России, включая Московскую и Северную, а до 1974 года был на Забайкальской магистрали. Позже, с 1986 года, он стоял как памятник в депо.

Паровоз везет вагон-резиденцию Деда Мороза, который включает в себя «Сказочную деревню» для игр и квестов, «Кукольный театр», сцену для представлений и много других интересных мест. В пути также можно будет посетить лавку с сувенирами и насладиться чаепитием в вагоне-ресторане.

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