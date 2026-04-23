Паромная переправа между Подмосковьем и Тверской областью возобновила работу

Паромная переправа №1 на Дмитровском шоссе, соединяющая Подмосковье с Конаковским районом Тверской области, возобновила свою работу после профилактических мероприятий.

Понтонный мост, который использовался зимой, снят и отправлен на летнюю стоянку для технического осмотра и ремонта. Паром, который сменил понтон, открыл сезон после проверки автоматики и механизмов.

В новом сезоне произошли изменения в ценах на проезд. Билет для пешехода теперь стоит 25 рублей (подорожал на 5 рублей), для легковой машины — 300 рублей (подорожал на 25 рублей), а переправить грузовик стоит 870 рублей (было 820 рублей).

Паром работает круглосуточно с техническими перерывами: с 08:00 до 08:15, с 13:00 до 13:30, с 20:00 до 20:15 и с 00:30 до 04:00.

Паромная переправа является важным социальным объектом Волжского района гидросооружений. Ежедневно здесь переправляются около тысячи человек и 500 автомобилей. Люди и транспорт перемещаются из Дубны в Конаково и обратно, обеспечивая связь между двумя регионами.