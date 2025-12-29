Парку в Серебряных Прудах вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует»

Праздничная атмосфера и дух волшебства в парке культуры и отдыха «Серебряный» получили высокую оценку на областном уровне. Парку был вручен знак качества «Дед Мороз рекомендует».

«Особую гордость и победу в этом году принесла номинация „Мечты о счастье на бумаге“, в которой „Серебряный“ был признан обладателем лучшей почты Деда Мороза в Подмосковье. Сердцем этой новогодней магии стал большой ярко-красный почтовый ящик, предназначенный для писем главному волшебнику страны», — отметили в администрации округа.

Уже второй сезон подряд, в канун Нового года, этот волшебный ящик превращается в центр притяжения. На сегодняшний день почта Деда Мороза в парке «Серебряный» уже приняла свыше 60 посланий. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке, где наградной диплом директору парка Андрею Рындину вручила глава «Мособлпарка» Ксения Васильева.