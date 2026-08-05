Парковый забег с олимпийским чемпионом прошел в Раменском округе

Состоялось знаковое событие для любителей бега и поклонников легкой атлетики — в поселке Кратово прошел первый забег протяженностью пять километров. Особенным этот старт сделал и сам Юрий Борзаковский. Российский легкоатлет, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2004 года вышел на дистанцию вместе с остальными участниками, поддержав новую традицию личным примером.

«Юрий Михайлович Борзаковский родился 12 апреля 1981 года, ровно через 20 лет после полета Юрия Гагарина в космос. Родился он в Кратово. Было принято решение на берегу этого исторического Кратовского озера открыть такой парковый забег», — рассказал ран-директор забега Илья Крутов.

Главная цель проекта заключалась в том, чтобы сделать бег доступным каждому и объединить людей разных возрастов и уровня подготовки вокруг здорового образа жизни.

Каждый участник получил памятный подарок — значок с изображением Юрия Борзаковского и карточку с автографом олимпийского чемпиона. Всего в первом забеге на новой локации финишировали 172 человека. Теперь парковый забег его имени стал регулярным.