«Парковый кросс» проведут в Сергиевом Посаде 12 сентября

На этой неделе в парке «Покровский» пройдет программа для любителей спорта и творчества. В среду, 9 сентября, в 12:30 у входа состоится тренировка по скандинавской ходьбе с клубом «Актив+».

В субботу, 12 сентября, гостей ждут сразу несколько мероприятий. Для детей проведут подвижные игры «Мультландия», а взрослые смогут заняться парковой атлетикой на воркаут-площадке. Также пройдут творческие занятия клубов «Шкатулочка» и «Покровская столярка». На мастер-класс по керамике потребуется предварительная запись, участие платное.

В 12:00 на центральной площади стартует общеобластной «Парковый кросс».

В воскресенье, 13 сентября, с 11:30 до 12:30 на детской площадке снова пройдут игры «Мультландия». С 12:00 до 13:30 посетители смогут выбрать между творческими занятиями клуба «Шкатулочка» и тренировкой по парковой атлетике на воркауте.