Парковую зону открыли в ЖК «Мечта» под Дмитровом

В жилом комплексе «Мечта» в селе Озерецкое Дмитровского муниципального округа появилась зона отдыха под названием «Ежик». Жители организовали на открытии творческий мастер-класс, а также посадили ели и рябины

Генеральный директор Группы компаний «Мечта» Максим Никитин перерезал ленточку. А клирик местного храма Георгий окропил святой водой вход в парк и его первых посетителей.

Пространство для отдыха разместили вблизи квартала «Пение птиц». Там обустроили прогулочные тропы и фотозону для семейных фото. В ближайшем будущем здесь установят детские и спортивные площадки, организуют пространства для занятий йогой и уединенные маршруты среди деревьев и зелени.

После открытия парка организаторы провели для детей жителей ЖК «Мечта» мастер-класс по созданию скворечников. Ребята прикрепили домики для птиц на деревья вдоль тропинок. После этого взрослые и дети разбились на семейные бригады и посадили молодые ели и рябины.

Представители застройщика пообещали, что будут развивать парк вместе с жителями: проводить здесь субботники, экологические акции и семейные праздники.