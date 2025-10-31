«Парковский лес» в Орехово-Зуеве обновили на 90%

Орехово-Зуево ожидает полного открытия обновленного «Парковского леса». Этот масштабный проект по благоустройству, призванный вдохнуть новую жизнь в одну из ключевых зеленых зон округа, достиг готовности в 90%.

На данный момент основные усилия строителей сосредоточены на финишных штрихах: обустройстве дорожно-транспортной сети внутри лесопарка, а также создании парковочной зоны для посетителей. За время реализации этого проекта на территории лесопарка, занимающей 60 гектаров, уже удалось создать большой набор объектов, ориентированных на отдых и активное времяпрепровождение для всех возрастных групп.

Особое внимание уделено владельцам домашних животных — для них появилась специально оборудованная площадка для выгула собак. Для любителей активного образа жизни и юных посетителей смонтировано спортивное и игровое оборудование. В частности, обустроены два многофункциональных спортивных поля. Прогулочные маршруты по лесу были усовершенствованы: они теперь оснащены скамейками для отдыха, а также урнами и мусорными баками.

Завершить все оставшиеся работы планируется в течение ближайших двух недель. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Парки в лесу».