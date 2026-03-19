Парковочные зоны расширят на улице Курзенкова в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске продолжается системная работа по созданию комфортной городской среды. В ближайшее время начнется масштабное обновление инфраструктуры улицы Курзенкова на участке от перекрестка с Володарского до улицы Полубоярова. Завершить работы планируют до конца мая.

Что изменится? На улице расширят парковочные зоны — это позволит разместить больше автомобилей, разгрузить проезжую часть и избавиться от хаотичной парковки. Также запланировано благоустройство тротуаров и установка новых энергоэффективных опор освещения. Современные светодиодные светильники обеспечат равномерное освещение как проезжей части, так и пешеходной зоны, что сделает улицу безопасной в темное время суток.

«Работы начнутся в ближайшее время. Обновленная улица Курзенкова — это еще один шаг к тому, чтобы наш город становился современным и уютным для каждого», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.



