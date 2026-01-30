Парковочные зоны расчистили от снега в Можайске

В Можайском округе коммунальные службы приступили к плановой расчистке платной парковочной зоны на улице 20 Января после сильного снегопада. Работы ведутся в рамках общеокружного плана по ликвидации последствий непогоды с привлечением спецтехники и бригад рабочих.

С самого утра 30 января на месте работают тракторы МТЗ, самосвалы и погрузчики. Уборка организована по утвержденному приоритету: в первую очередь обеспечивается проезд к социальным объектам и основным магистралям, после чего очищаются парковочные зоны и внутридворовые территории.

На время работ движение по полосам ограничено. Местные власти просят автовладельцев не парковать автомобили на проезжей части дворов и улиц для беспрепятственного проезда техники, а пешеходов — соблюдать повышенную осторожность вблизи мест уборки.

\Все вопросы, связанные с последствиями непогоды, можно адресовать в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.