Парковочные места обустроят в Жуковском

Во дворе многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Калугина, № 3, 5, 7, 9, 9к2 и улица Комсомольская, № 10, полным ходом идут работы по комплексному благоустройству территории. Жителей ждет улучшение придомовой территории, включая расширение и ремонт автомобильных и пешеходных зон.

В настоящее время проводится демонтаж старого бордюрного камня и установка нового. Особое внимание уделяется обустройству парковочных пространств. Общая площадь дорожных работ составляет две тысячи квадратных метров.

Следующим этапом станет обустройство новых газонов. Для этого рабочие выровняют землю и посеют газонную траву. Сотрудник подрядной организации отметил, что по плану завершить все работы необходимо в сентябре, однако специалисты приложат все усилия, чтобы закончить благоустройство раньше установленного срока.