Парковочные места обустроили на улице Лопасненских ополченцев в Чехове

В Чехове продолжается капитальный ремонт муниципальных дорог. На этот раз обновили проезжую часть длиной более 600 метров, которая соединяет улицу Мира и улицу Чехова.

Как отмечают жители муниципального округа Чехов, этот проезд важен для транспортного сообщения между районами, поскольку без него добраться до микрорайона Полиграф можно было бы только в объезд.

Рабочие уложили свежий асфальт, предварительно сняв старый, а также заменили бордюры по обеим сторонам улицы и тротуаров. Кроме того, здесь появились новые парковочные карманы, ровные заезды в поликлинику и дворы жилых домов для удобства водителей. В скором времени приступят к нанесению обновленной разметки, в том числе на пешеходных переходах.

Ремонт дорожного полотна осуществили в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 гг.».