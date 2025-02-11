Парковочную зону вблизи парка «Городской лес» обновят в Домодедове в 2025 году

В городском округе Домодедово планируется провести асфальтирование парковки рядом с лесопарком «Городской лес» со стороны улицы Надежды. Также в планах установить наружное освещение.

Посетители парка давно нуждаются в удобной парковочной зоне, так как здесь часто оставляют свои автомобили лыжники, владельцы собак и просто отдыхающие.

Глава округа Евгения Хрусталева вместе с директором парковых территорий Юлией Смирновой и профильными службами осмотрела парковку. Она напомнила, что в прошлом году завершен первый этап благоустройства: площадку выровняли, расчистили, создали песчано-щебеночное основание и засыпали асфальтной крошкой. Также был установлен современный туалет, подключенный к центральной канализации. Дальнейшие шаги по оптимизации спортивной зоны в лесопарке примут в ближайшее время.

Напомним, жители смогут поучаствовать в жизни парковых территорий, обсуждая предстоящие изменения и выдвигая свои инициативы на общественных встречах с руководством парков.

Обсуждения по вопросам благоустройства «Городского леса» состоятся 14 февраля в 17:00 у главного входа.