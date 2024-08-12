Парковочную разметку для самокатов нанесли на 7 остановках в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

На семи остановках городского округа Лобня сделали разметку для парковки электросамокатов. Также в округе обустраивают ливневую канализацию, водопроводную сеть и контейнерные площадки.

Рабочие продолжают благоустраивать Лобню. Например, на остановках «Конечная», «Текстильная», «Катюшки», «Катюшки-„Дикси“», «Ледовый дворец», «Москвич», «Станция» нанесли парковочную разметку для электросамокатов.

Также по улице Ленина, дом № 51 уже отремонтировали сеть водопроводов, а на улице Крупской строят ливневую канализацию. В городе привели в порядок контейнерную площадку по адресу: улица Железная, дом № 1, вывезли опиловку на улице Циолковского, в домах № 6 и № 8.

Кроме того, каждый день в Лобне убирают мусор, моют дороги, косят траву, обрезают ветки.

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