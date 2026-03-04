Парковку у туристического комплекса в Серпухове достроят в этом году

Парковочное пространстро на 906 мест построят у туристического комплекса в Серпухове. Завершить работы планируют во втором квартале этого года.

Строители уже обустроили земляное полотно, а также песчаный и щебеночный слои основания будущей парковки. С наступлением тепла там уложат асфальт. Кроме того, на участке создали дождевую канализацию. Сейчас работы сосредоточены на обустройстве освещения, пешеходной зоны и локальных очистных сооружений.

Работы проведут в рамках второго этапа реконструкции дороги Калиново — Дракино. В конце сентября там расширили основной ход до четырех полос и обновили примыкающий участок Серпухов — Протвино длиной 600 метров. Там также обустроили тротуары, заездные карманы для автобусов и переходно-скоростные полосы. На перекрестке Дракино — Протвино появились места для безопасного левого поворота, а между Калиново и Дракино установили новый светофор.

Реализация проекта поможет улучшить транспортную доступность Протвина, деревень Иваньково, Калиново и Дракино, а также повысит безопасность движения и создаст комфортные условия для проезда к зоне отдыха.