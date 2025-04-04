Парковку со стороны Новорижского шоссе построят в Аникеевке

Путепровод продолжают строить в Аникеевке в составе транспортной развязки. В рамках проекта рабочие начали обустраивать парковку, которая появится со стороны Новорижского шоссе.

Как пояснили в региональном Минтрансе, сейчас на объекте обустраивают рабочий слой из песка.

Парковка позволит жителям экономить время в пути. Там водители смогут оставлять машины, чтобы пересесть на МЦД-2.

«Параллельно продолжается строительство путепровода. Дорожники устраивают ливневую канализацию, устанавливают барьерное и перильное ограждение на путепроводе, шумозащитные экраны, наружное освещение. Открыть движение по путепроводу планируется во втором квартале 2025 года», — пояснили в ведомстве.

Путепровод построят в составе транспортной развязки. Его протяженность составил 410 метров. Он обеспечит комфортное и безопасное сообщение между двумя частями Аникеевки.