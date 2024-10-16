Парковку с шиномонтажным сервисом построят в ЖК «Домодедово Парк»

В одном из жилых комплексов в Домодедове возведут парковку на 900 машино-мест. Ход строительства проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительная готовность объекта пока составляет 10%. Здесь появится наземная многоуровневая парковка на 900 машино-мест.

Площадку посетили инспекторы, а также эксперты подведомственной лаборатории «Мособлстройцнил». Специалисты определили класс бетона, а также вертикальность сборных конструкций. Сейчас фундамент готов, рабочие возводят конструкции надземной части.

Напомним, что строительство началось в феврале этого года. Срок завершения — конец 2025 года.

Всего в жилом комплексе «Домодедово Парк» проживает более 20 тысяч человек. Уже построили и ввели в эксплуатацию 12 жилых корпусов, два детских сада на 250 мест каждый и две школы на 1100 и 825 мест соответственно.

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