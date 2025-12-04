Парковку рядом с монастырем обустроят в Егорьевске

В рамках работы по улучшению городской инфраструктуры и повышению комфорта для жителей и гостей, в округе на улице Старополевой ведутся работы по обустройству современной парковочной зоны и пешеходного тротуара. Особое внимание уделяется расположению нового объекта — он находится у исторического Свято-Троицкого монастыря.

Это решение призвано облегчить доступ к святыне для паломников, прихожан и многочисленных туристов, а также разгрузить прилегающие улицы от хаотичной парковки. В настоящее время строители формируют песчано-гравийную подушку, которая станет основанием для будущей парковки.

Контур площадки был заранее определен и зафиксирован с помощью бортового камня. Параллельно с обустройством парковки, ведется прокладка нового пешеходного тротуара. Он будет соединен с уже существующей пешеходной дорожкой, образуя единый маршрут для прогулок вдоль территории монастыря.

«Все эти работы являются частью комплексной программы по благоустройству городской среды, направленной на создание функциональных и безопасных общественных пространств в Егорьевске. Цель программы — повысить качество жизни населения и сформировать комфортную инфраструктуру для всех категорий граждан», — сообщил представитель подрядчика.