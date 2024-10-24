Парковку расширят у дома № 15 на 1-й Пушкинской улице в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов совершил пеший обход центральных улиц города, встретившись с жителями домов № 28 по улице 1-й Пушкинской и № 15 по улице Кузьмина. Основные вопросы коснулись благоустройства дворовой территории после ремонта на теплосетях, организации дополнительных парковочных мест и ремонта стены в подъезде после протечек.

Ефанов отметил, что ресурсоснабжающая организация уже провела ремонт теплотрассы на улице 1-й Пушкинской у дома № 15, где ранее произошел прорыв. Благоустройство территории планируется завершить до конца недели, а весной будет выполнено асфальтирование дополнительного парковочного кармана. Также он объяснил жителям, какие шаги необходимо предпринять для включения их многоквартирного дома в план капитального ремонта.

Совместно с сотрудниками Управляющей компании Филипп Ефанов проверил ход ремонта стен в первом подъезде дома № 15 по улице Кузьмина. Управляющая компания уже провела технические обследования квартир на предмет выявления протечек, и на данный момент выполнены штукатурные работы. Окраска стен подъезда запланирована на срок до 10-го ноября.

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